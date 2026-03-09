Masterclasse piani: concert de restitution ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Masterclasse piani: concert de restitution

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2026-04-08 19:00:00

fin : 2026-04-08 20:30:00

2026-04-08

Un moment unique à ne pas manquer, après une Masterclasse intense et inspirante dirigée par Rémi Geniet, les participants vous restituent le fruit de leur travail.

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 23 18 serenades.baronnies@gmail.com

A unique moment not to be missed: after an intense and inspiring Masterclass led by Rémi Geniet, the participants present the fruits of their labor.

