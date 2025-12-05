Masterclasses du quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène PARIS

Masterclasses du quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène PARIS vendredi 5 décembre 2025.

Une opportunité unique de partager un moment de transmission pour 4 ensembles sélectionnés, afin d’affiner leur jeu collectif et interprétations.

Dans le cadre du Zahir Festival, le quatuor Zahir propose à des ensembles d’affiner leur jeu collectif lors de masterclasses.
Le vendredi 05 décembre 2025
de 14h00 à 17h00
Le dimanche 07 décembre 2025
de 09h00 à 12h00
Le samedi 06 décembre 2025
de 14h00 à 16h00
payant

Gratuit pour les auditeurs libres.

Public jeunes et adultes.

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 PARIS
accueil@lasirene.info