Masterclasses du quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène PARIS

Une opportunité unique de partager un moment de transmission pour 4 ensembles sélectionnés, afin d’affiner leur jeu collectif et interprétations.

Dans le cadre du Zahir Festival, le quatuor Zahir propose à des ensembles d’affiner leur jeu collectif lors de masterclasses.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le dimanche 07 décembre 2025

de 09h00 à 12h00

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

payant

Gratuit pour les auditeurs libres.

Public jeunes et adultes.

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 PARIS

accueil@lasirene.info