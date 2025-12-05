Masterclasses du quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène PARIS
Masterclasses du quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène PARIS vendredi 5 décembre 2025.
Une opportunité unique de partager un moment de transmission pour 4 ensembles sélectionnés, afin d’affiner leur jeu collectif et interprétations.
Dans le cadre du Zahir Festival, le quatuor Zahir propose à des ensembles d’affiner leur jeu collectif lors de masterclasses.
Le vendredi 05 décembre 2025
de 14h00 à 17h00
Le dimanche 07 décembre 2025
de 09h00 à 12h00
Le samedi 06 décembre 2025
de 14h00 à 16h00
payant
Gratuit pour les auditeurs libres.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-05T15:00:00+01:00
fin : 2025-12-07T13:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-05T14:00:00+02:00_2025-12-05T17:00:00+02:00;2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T16:00:00+02:00;2025-12-07T09:00:00+02:00_2025-12-07T12:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 PARIS
accueil@lasirene.info