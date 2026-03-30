Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère

Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le samedi 11 avril sera consacré à deux masterclass conçues comme de véritables cours vivants, permettant de mieux comprendre les métiers d’art à travers l’expérience de leurs acteurs.

.

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art

As part of the Journées Européennes des Métiers d?Art, Saturday April 11 will be devoted to two masterclasses designed as veritable living courses, enabling visitors to gain a better understanding of the crafts through the experience of those involved.

L’événement Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme