Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère
Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 11 avril 2026.
Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art
Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le samedi 11 avril sera consacré à deux masterclass conçues comme de véritables cours vivants, permettant de mieux comprendre les métiers d’art à travers l’expérience de leurs acteurs.
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Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81
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English : Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art
As part of the Journées Européennes des Métiers d?Art, Saturday April 11 will be devoted to two masterclasses designed as veritable living courses, enabling visitors to gain a better understanding of the crafts through the experience of those involved.
L’événement Masters class au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme
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