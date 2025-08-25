Masters de Pétanque 2025 1ère journée Stade des étournelles Romans-sur-Isère

Masters de Pétanque 2025 1ère journée Stade des étournelles Romans-sur-Isère lundi 25 août 2025.

Masters de Pétanque 2025 1ère journée

Stade des étournelles Rue André Chénier Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-25

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

La ville accueillera la 6ème étape des Masters de Pétanque.

LUNDI 25 AOÛT

10h00 Début des Masters Entreprises

11h00 Inauguration du village

.

Stade des étournelles Rue André Chénier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

The town will host the 6th stage of the Masters de Pétanque.

MONDAY AUGUST 25

10:00 am: Start of the Masters Entreprises

11:00 am: Inauguration of the village

German :

Die Stadt wird Gastgeber der sechsten Etappe der Masters de Pétanque sein.

MONTAG, 25. AUGUST

10.00 Uhr: Beginn der Masters für Unternehmen

11.00 Uhr: Einweihung des Dorfes

Italiano :

La città ospiterà la 6ª tappa dei Masters de Pétanque.

LUNEDÌ 25 AGOSTO

10.00: Inizio del Masters Entreprises

11.00: Inaugurazione del villaggio

Espanol :

La ciudad acogerá la 6ª etapa del Masters de petanca.

LUNES 25 DE AGOSTO

10.00 h: Salida del Masters Entreprises

11.00 h: Inauguración del pueblo

L’événement Masters de Pétanque 2025 1ère journée Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-15 par Valence Romans Tourisme