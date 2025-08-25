Masters de Pétanque 2025 1ère journée Stade des étournelles Romans-sur-Isère
Masters de Pétanque 2025 1ère journée Stade des étournelles Romans-sur-Isère lundi 25 août 2025.
Masters de Pétanque 2025 1ère journée
Stade des étournelles Rue André Chénier Romans-sur-Isère Drôme
Début : Lundi 2025-08-25
fin : 2025-08-25
2025-08-25
La ville accueillera la 6ème étape des Masters de Pétanque.
LUNDI 25 AOÛT
10h00 Début des Masters Entreprises
11h00 Inauguration du village
Stade des étournelles Rue André Chénier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
The town will host the 6th stage of the Masters de Pétanque.
MONDAY AUGUST 25
10:00 am: Start of the Masters Entreprises
11:00 am: Inauguration of the village
German :
Die Stadt wird Gastgeber der sechsten Etappe der Masters de Pétanque sein.
MONTAG, 25. AUGUST
10.00 Uhr: Beginn der Masters für Unternehmen
11.00 Uhr: Einweihung des Dorfes
Italiano :
La città ospiterà la 6ª tappa dei Masters de Pétanque.
LUNEDÌ 25 AGOSTO
10.00: Inizio del Masters Entreprises
11.00: Inaugurazione del villaggio
Espanol :
La ciudad acogerá la 6ª etapa del Masters de petanca.
LUNES 25 DE AGOSTO
10.00 h: Salida del Masters Entreprises
11.00 h: Inauguración del pueblo
