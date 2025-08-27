Masters de Pétanque 2025 3ème journée Stade des étournelles Romans-sur-Isère
Masters de Pétanque 2025 3ème journée Stade des étournelles Romans-sur-Isère mercredi 27 août 2025.
Stade des étournelles Rue André Chénier Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : Mercredi 2025-08-27
La ville accueillera la 6ème étape des Masters de Pétanque.
English :
The town will host the 6th stage of the Masters de Pétanque.
German :
Die Stadt wird Gastgeber der sechsten Etappe der Masters de Pétanque sein.
Italiano :
La città ospiterà la 6ª tappa dei Masters de Pétanque.
Espanol :
La ciudad acogerá la 6ª etapa del Masters de petanca.
L’événement Masters de Pétanque 2025 3ème journée Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-15 par Valence Romans Tourisme