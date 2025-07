Masters de pétanque 2025 Soustons

Masters de pétanque 2025 Soustons mardi 15 juillet 2025.

Masters de pétanque 2025

Allée des Arènes Soustons Landes

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Les Masters de Pétanque s’arrêteront à Soustons les 14 et 15 juillet prochain. Seule la journée du 15 juillet sera soumise à billetterie.

Rendez-vous aux Arènes le 15 juillet avec au programme :

9h00 1/4 finale

10h30 Parties de classement

14h00 Première demi-finale

16h00 Seconde demi-finale

17h30 Finale .

Allée des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

The Masters de Pétanque will stop at Soustons on July 14 and 15. Only the day of July 15 will be ticketed.

German : Masters de pétanque 2025

Die Masters de Pétanque werden am 14. und 15. Juli in Soustons Halt machen. Nur für den 15. Juli wird ein Kartenverkauf stattfinden.

Italiano :

I Masters de Pétanque faranno tappa a Soustons il 14 e 15 luglio. Solo la giornata del 15 luglio sarà bigliettata.

Espanol : Masters de pétanque 2025

Los Masters de petanca harán escala en Soustons los días 14 y 15 de julio. Sólo el día 15 de julio habrá entradas.

