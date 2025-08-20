Masters de Pétanque Esplanade du Palais Ducal Nevers
Masters de Pétanque Esplanade du Palais Ducal Nevers mercredi 20 août 2025.
Masters de Pétanque
Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2025-08-20 09:00:00
fin : 2025-08-21 23:30:00
2025-08-20
Les compétitions ont lieu sur l’Esplanade du Palais Ducal à NEVERS les 20 et 21 août.
Accès libre à toutes les compétitions.
Entrée gratuit. La prestation « placement en Tribune Or » est à 15€ sans cadeaux et à 30€ avec Panama des Masters et boissons.
Voici le programme
Mercredi 20 août
A 8h15 Masters Jeunes
A 10h Sélection équipe locale
A 18h Présentation des équipes et tirage au sort
A 19h Tournoi Gentlemen
Jeudi 21 août
A 8h30 Premier Tour
À partir de 10h30 Deuxième Tour
À partir de 14h Première demi-finale
À partir de 15h30 Deuxième demi-finale
À partir de 17h Finale
Toues les informations sur le site internet https://www.mastersdepetanque.fr/billetterie .
Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 1 72 62 80 00 ferrand@quarterback-group.fr
