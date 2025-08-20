Masters de Pétanque Esplanade du Palais Ducal Nevers

Masters de Pétanque Esplanade du Palais Ducal Nevers mercredi 20 août 2025.

Masters de Pétanque

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 09:00:00

fin : 2025-08-21 23:30:00

Date(s) :

2025-08-20

Les compétitions ont lieu sur l’Esplanade du Palais Ducal à NEVERS les 20 et 21 août.

Accès libre à toutes les compétitions.

Entrée gratuit. La prestation « placement en Tribune Or » est à 15€ sans cadeaux et à 30€ avec Panama des Masters et boissons.

Voici le programme

Mercredi 20 août

A 8h15 Masters Jeunes

A 10h Sélection équipe locale

A 18h Présentation des équipes et tirage au sort

A 19h Tournoi Gentlemen

Jeudi 21 août

A 8h30 Premier Tour

À partir de 10h30 Deuxième Tour

À partir de 14h Première demi-finale

À partir de 15h30 Deuxième demi-finale

À partir de 17h Finale

Toues les informations sur le site internet https://www.mastersdepetanque.fr/billetterie .

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 1 72 62 80 00 ferrand@quarterback-group.fr

English : Masters de Pétanque

German : Masters de Pétanque

Italiano :

Espanol :

L’événement Masters de Pétanque Nevers a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Nevers