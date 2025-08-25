Les Masters de Pétanque de Romans Stade des étournelles Romans-sur-Isère

Stade des étournelles Rue André Chénier Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Lundi 2025-08-25

fin : 2025-08-27

2025-08-25

La ville accueillera la 6ème étape des Masters de Pétanque.

Stade des étournelles Rue André Chénier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

The town will host the 6th stage of the Masters de Pétanque.

German :

Die Stadt wird Gastgeber der sechsten Etappe der Masters de Pétanque sein.

Italiano :

La città ospiterà la 6ª tappa dei Masters de Pétanque.

Espanol :

La ciudad acogerá la 6ª etapa del Masters de petanca.

