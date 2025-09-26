Masters de Soule Demi-finales Garindein

Trinquet Urrupean Garindein Pyrénées-Atlantiques

Le trinquet Urrupean accueille les Masters de Soule, parties de pelote à main nue.

La première demi-finale opposera la paire Maiz Dufau à celle composée par Ziarrusta Ugarte. La seconde se jouera entre Mariluz Lascano et Lafitte Orhategaray. .

Trinquet Urrupean Garindein 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

