Masters de Soule Demi-finales Garindein

Trinquet Urrupean Garindein Pyrénées-Atlantiques
Le trinquet Urrupean accueille les Masters de Soule, parties de pelote à main nue.
La première demi-finale opposera la paire Maiz Dufau à celle composée par Ziarrusta Ugarte. La seconde se jouera entre Mariluz Lascano et Lafitte Orhategaray. .
