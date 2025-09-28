Masters de Soule Finale Garindein

Masters de Soule Finale Garindein dimanche 28 septembre 2025.

Trinquet Urrupean Garindein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

2025-09-28

Le trinquet Urrupean accueille les Masters de Soule, parties de pelote à main nue.
Les joueurs du S.A.M. entameront la journée en lever de rideau avant de laisser la place aux deux équipes finalistes.
Le repas de midi est ouvert à tous, sur réservation.   .

Trinquet Urrupean Garindein 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 77 10 06 

