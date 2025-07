MASTERS TAMBOURIN MONTPELLIER METROPOLE Cournonterral

MASTERS TAMBOURIN MONTPELLIER METROPOLE Cournonterral mardi 29 juillet 2025.

MASTERS TAMBOURIN MONTPELLIER METROPOLE

Chemin de l’Amour Cournonterral Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-29

Chaque été à Cournonterral, le petit village devient la capitale d’un sport aussi spectaculaire qu’insolite le jeu de balle au tambourin. Pendant 3 jours, les Masters Tambourin 3M mêlent matchs de haut niveau, ambiance de fête, et culture occitane dans une explosion de sons, de frappes et d’émotions.

Les Masters Tambourin 3M Le sport comme vous ne l’avez jamais vu !

Jamais entendu parler du tambourin ?

Pas de souci ! Ici, même sans connaître les règles, on s’éclate en tribunes grâce à

• Des matchs spectaculaires entre les meilleurs joueurs français et italiens.

• Des rencontres uniques comme le « Match des Étoiles », le « Trophée 3M Européen » ou encore le Masters Féminin,

• Et des jeunes talents à suivre de près les équipes de France U12 à U18 font aussi le show.

Mais les Masters, ce n’est pas que du sport !

C’est aussi

• Un village d’animation avec structures gonflables, expo photo,

• Des buvettes gourmandes, un stand associatif et des soirées apéro-concerts avec DJ ou bandas chaque soir,

• Une ambiance familiale, festive et gratuite de 16h30 à minuit, avec parking.

Un événement 100% gratuit, ouvert à tous !

Que vous soyez simple curieux, passionné de sport, touriste ou habitant, les Masters Tambourin 3M sont faits pour vous. Venez découvrir un sport atypique, à la fois dynamique, tactique et profondément enraciné en Occitanie.

Rendez-vous à Cournonterral les 29, 30 et 31 juillet 2025.

Venez vibrer, soutenir, applaudir, profiter… Les Masters, c’est aussi le plaisir de partager un moment unique sous les platanes en été ! .

Chemin de l’Amour Cournonterral 34660 Hérault Occitanie tccournonterralais@gmail.com

English :

Every summer, the small village of Cournonterral becomes the capital of a sport as spectacular as it is unusual: tambourine ball. For 3 days, the Masters Tambourin 3M combines high-level matches, a festive atmosphere and Occitan culture in an explosion of sounds, strikes and emotions.

German :

Jeden Sommer wird das kleine Dorf Cournonterral zur Hauptstadt eines ebenso spektakulären wie ungewöhnlichen Sports: des Ballspiels mit dem Tamburin. Die Masters Tambourin 3M vereinen drei Tage lang hochklassige Spiele, Feststimmung und okzitanische Kultur in einer Explosion von Klängen, Schlägen und Emotionen.

Italiano :

Ogni estate, Cournonterral diventa la capitale di uno sport tanto spettacolare quanto insolito: la palla tamburello. Per 3 giorni, i 3M Tambourine Masters combinano partite di alto livello, un’atmosfera di festa e la cultura occitana in un’esplosione di suoni, colpi ed emozioni.

Espanol :

Cada verano, Cournonterral se convierte en la capital de un deporte tan espectacular como insólito: la pelota de pandereta. Durante 3 días, los 3M Tambourine Masters combinan partidos de alto nivel, ambiente festivo y cultura occitana en una explosión de sonidos, golpes y emociones.

L’événement MASTERS TAMBOURIN MONTPELLIER METROPOLE Cournonterral a été mis à jour le 2025-07-16 par 34 OT MONTPELLIER