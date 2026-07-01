Informations pratiques

Cournonterral

MASTERS TAMBOURIN MONTPELLIER METROPOLE

Chemin de l’Amour Cournonterral Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28

Les Masters Tambourin 3M Le sport comme vous ne l’avez jamais vu ! Ils se dérouleront cette année les 28, 29 et 30 juillet 2026 à Cournonterral.

Les Masters Tambourin 3M Le sport comme vous ne l’avez jamais vu ! Ils se dérouleront cette année les 28, 29 et 30 juillet 2026 à Cournonterral.

Chaque été à Cournonterral, le petit village devient la capitale d’un sport aussi spectaculaire qu’insolite le jeu de balle au tambourin. Pendant 3 jours, les Masters Tambourin 3M mêlent matchs de haut niveau, ambiance de fête, et culture occitane dans une explosion de sons, de frappes et d’émotions.

Pendant trois jours, les meilleurs joueurs français, italiens et de jeunes talents internationaux se retrouveront pour offrir un spectacle sportif de très haut niveau, dans une ambiance conviviale et festive.

Au-delà de la compétition, les Masters proposent également

• des animations musicales et festives,

• une restauration et une buvette sur place,

• des espaces de convivialité,

• une ambiance guinguette très appréciée des familles et des visiteurs,

• un accès entièrement gratuit. .

Chemin de l’Amour Cournonterral 34660 Hérault Occitanie tccournonterralais@gmail.com

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English : MASTERS TAMBOURIN MONTPELLIER METROPOLE

The 3M Tambourin Masters? Sports like you’ve never seen before! This year’s event will take place on July 28, 29, and 30, 2026, in Cournonterral.

L’événement MASTERS TAMBOURIN MONTPELLIER METROPOLE Cournonterral a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER