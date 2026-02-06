Masters Xare Hasparren
Masters Xare Hasparren lundi 16 février 2026.
Masters Xare
Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-16
Compétition unique en son genre qui regroupe les meilleurs joueurs.
Il y aura 3 poules permettant d’accéder au quart de finale ( du lundi au jeudi parties gratuites à 18h, 19h et 20h)
Vendredi 20 demi finale, samedi 21 février finales (entrée payante).
Voir le programme détaillé de la semaine sur le site internet. .
Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Masters Xare
L’événement Masters Xare Hasparren a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Pays Basque