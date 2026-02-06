Masters Xare Hasparren

Masters Xare

Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-16

Compétition unique en son genre qui regroupe les meilleurs joueurs.

Il y aura 3 poules permettant d’accéder au quart de finale ( du lundi au jeudi parties gratuites à 18h, 19h et 20h)

Vendredi 20 demi finale, samedi 21 février finales (entrée payante).

Voir le programme détaillé de la semaine sur le site internet. .

Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

