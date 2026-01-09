MATA CAMP FESTIVAL Etang de Mateille Gruissan

MATA CAMP FESTIVAL

Etang de Mateille Base de voile Akila Gruissan Aude

2026-04-29

2026-05-03

2026-04-29

C’est l’événement idéal pour ceux qui aiment combiner sport, nature et convivialité. Vous pourrez participer à diverses activités. Entre défis aquatiques et découvertes en plein air, l’ambiance est décontractée et festive, idéale pour toute la famille. Les activités sont accessibles à tous, de l’initiation aux pratiques plus sportives, avec en toile de fond le cadre magnifique de Gruissan, entre mer et ciel.

Escalade, paddle, canoë kayak, marche aquatique, nage eau libre, aqua palmes, vtt électrique, randonnée pédestre, trail, marche nordique, bungypump, fitness, pilates

Programme 2026 à venir

11430 Gruissan, Aude, Occitanie

English :

It’s the ideal event for those who like to combine sport, nature and conviviality. You can take part in a variety of activities. From aquatic challenges to outdoor discoveries, the atmosphere is relaxed and festive, ideal for the whole family. Activities are open to all, from beginners to the more sporty, with the magnificent backdrop of Gruissan, between sea and sky.

Climbing, paddle, canoeing, kayaking, aqua-walking, open-water swimming, aqua-fins, electric mountain biking, hiking, trail running, Nordic walking, bungypump, fitness, pilates..

Program 2026 to come

