Mata Hari [Afrobeat] – Kerguerwen Trédrez-Locquémeau, 17 mai 2025 21:00, Trédrez-Locquémeau.

Côtes-d’Armor

Mata Hari [Afrobeat] Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Groupe composé d’une section de cuivre inspirée soutenue pour une rythmique à l’affût. Ils alternent compositions personnelles et reprises du père de l’afro-beat Fela Kuti, ainsi que de ses successeurs, Souljazz Orchestra, Newen, etc. Les solos énervés succèdent aux riffs et mélodies entêtantes, les morceaux prennent le temps de se déployer pour laisser à chacun le temps d’entrer dans la transe…

Nouvelle formule avec l’arrivée de la chanteuse Sophia Tahi! .

Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mata Hari [Afrobeat] Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose