Matague spectacle de danse tahitienne COSEC Dinard

Matague spectacle de danse tahitienne

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle de danse tahitienne et soirée dansante en présence de l’association Toa Aranui.

Musiciens et orchestre live.

Possibilité de repas sur réservation.

Le samedi 23 mai à partir de 18h COSEC

Informations et réservation 06 32 78 73 68 .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 78 73 68

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English :

L’événement Matague spectacle de danse tahitienne Dinard a été mis à jour le 2026-03-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme