Matague spectacle de danse tahitienne COSEC Dinard
Matague spectacle de danse tahitienne COSEC Dinard samedi 23 mai 2026.
Matague spectacle de danse tahitienne
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Spectacle de danse tahitienne et soirée dansante en présence de l’association Toa Aranui.
Musiciens et orchestre live.
Possibilité de repas sur réservation.
Le samedi 23 mai à partir de 18h COSEC
Informations et réservation 06 32 78 73 68 .
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 78 73 68
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English :
L’événement Matague spectacle de danse tahitienne Dinard a été mis à jour le 2026-03-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme