Dans son goût du risque et dans son style très personnel, Andrés Marin est une figure majeure du flamenco contemporain. Quant à Ana Morales, magnifique danseuse et chorégraphe, elle est reconnue pour sa capacité à mettre en gestes les différentes étapes de son « chemin de vie ». Ensemble, ils créent une pièce iconoclaste sur un thème inattendu : le paradis. Non pas le lieu désincarné de la religion chrétienne, décrit par le poète Dante dans sa Divine Comédie, mais un endroit où terre et ciel se confondent et où résonne « la voix imparfaite, ignorante, de la vie ». Matarife/Paraíso raconte en effet « les désirs qui nous poussent dans notre quête de l’idéal », les illusions qu’ils suscitent, les abîmes où ils nous poussent. Quant à la foi dont il est ici question, c’est celle que suscitent la danse et le chant flamenco, en aspirant ses disciples dans la quête sans fin d’une perfection toujours réinventée. Sur scène, les deux interprètes se font tour à tour sacrificateur (matarife) et sacrifié, renonçant chacun à leurs « trucs » et leurs « vices » pour mieux trouver la lumière, et la liberté. Un trio de musiciens émérites, dont le chanteur et guitariste Antonio Campos, accompagne ce voyage vers un très humain Eden.

Isabelle Calabre

Andrés Marín et Ana Morales, deux figures majeures de la scène flamenca, s’inspirent de La Divine Comédie et des pas de Dante poursuivant Béatrice pour créer un spectacle figurant le paradis et le purgatoire. Les pas de danse, le chant flamenco et les notes de guitare s’unissent entre tradition et audace, inspirés des pratiques sacrées et populaires, religieuses et païennes de la culture andalouse.

Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :

dimanche

de 14h00 à 15h40

samedi

de 21h15 à 23h00

samedi

de 17h00 à 19h40

payant

Tarif plein : 53€

Pass Chaillot : 36€

Pass Chaillot Jeune : 21€

Pass Chaillot Groupe : 36€

Tout public.

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/matarife-paraiso-andres-marin-ana-morales +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://x.com/TheatreChaillot



