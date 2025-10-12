Match 5e tour de la coupe de France Pornic (R2) Beaucouzé (R1) rue Jules Ferry Pornic

rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 15:00:00

2025-10-12

Coupe de France vivez le 5e tour à Pornic !

Le club de Pornic Foot est fier d’annoncer la qualification de son équipe seniors évoluant en Régional 2 pour le 5e tour de la Coupe de France!

Pour ce nouveau défi, nos bleus auront l’honneur d’accueillir le club de Beaucouzé (R1).

Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.

Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !

rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariatpornicfoot@gmail.com

English :

Coupe de France: experience the 5th round in Pornic!

The Pornic Foot club is proud to announce the qualification of its senior team in Régional 2 for the 5th round of the Coupe de France!

For this new challenge, our blues will have the honor of hosting Beaucouzé (R1).

German :

Coupe de France: Erleben Sie die 5. Runde in Pornic!

Der Verein Pornic Foot ist stolz darauf, den Einzug seiner Seniorenmannschaft in die fünfte Runde des französischen Pokals bekannt geben zu können

In dieser neuen Herausforderung werden unsere Blauen die Ehre haben, den Verein Beaucouzé (R1) zu empfangen.

Italiano :

Coupe de France: vivete il 5° turno a Pornic!

Il Pornic Foot club è orgoglioso di annunciare che la sua squadra senior, che gioca nella divisione Régional 2, si è qualificata per il 5° turno della Coupe de France!

Per questa nuova sfida, la nostra squadra blu avrà l’onore di ospitare Beaucouzé (R1).

Espanol :

Coupe de France: ¡vive la 5ª ronda en Pornic!

El Pornic Foot club se enorgullece de anunciar que su equipo sénior, que juega en la división Régional 2, se ha clasificado para la 5ª ronda de la Coupe de France

Para este nuevo desafío, nuestro equipo azul tendrá el honor de recibir a Beaucouzé (R1).

