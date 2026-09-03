Match AJ Auxerre – FC Le Mans Stade Abbé Deschamps Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Match AJ Auxerre – FC Le Mans

Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:45:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Match à domicile de l’AJ Auxerre face à FC Le Mans, comptant pour la 8e journée de Ligue 1 2026-2027, au Stade Abbé Deschamps à Auxerre. .

Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Match AJ Auxerre – FC Le Mans

L’événement Match AJ Auxerre – FC Le Mans Auxerre a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Auxerrois