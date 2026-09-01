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AGENDA · Auxerre

Match AJ Auxerre -S Brest Stade Abbé Deschamps Auxerre

dimanche 20 septembre 2026 · Stade Abbé Deschamps · Auxerre

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Stade Abbé Deschamps
Adresse
Route de Vaux
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
Autres Tarifs

Auxerre

Match AJ Auxerre -S Brest

Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:45:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Match à domicile de l’AJ Auxerre face à Brest, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 , au Stade Abbé Deschamps à Auxerre.   .

Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Match AJ Auxerre -S Brest

L’événement Match AJ Auxerre -S Brest Auxerre a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Auxerrois

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