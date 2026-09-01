AGENDA · Auxerre
Match AJ Auxerre -S Brest Stade Abbé Deschamps Auxerre
dimanche 20 septembre 2026 · Stade Abbé Deschamps · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Match AJ Auxerre -S Brest
Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:45:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Match à domicile de l’AJ Auxerre face à Brest, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 , au Stade Abbé Deschamps à Auxerre. .
Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Match AJ Auxerre -S Brest
L’événement Match AJ Auxerre -S Brest Auxerre a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Auxerrois
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