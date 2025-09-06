Match amical de Rugby Stade Ducom Biscarrosse

Match amical de Rugby Stade Ducom Biscarrosse samedi 6 septembre 2025.

Match amical de Rugby

Stade Ducom 121 rue Mozart Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Le championnat approche à grands pas… mais avant cela, nos joueurs disputent leur dernier match amical pour se préparer à une nouvelle saison en Fédérale 3.

Biscarrosse Olympique Rugby / US Lectouroise (Gers)

Venez nombreux encourager le BO pour ce choc de préparation ! L’occasion parfaite de voir évoluer l’équipe, de partager un bon moment entre passionnés de rugby, et de lancer la saison tous ensemble dans une ambiance festive.

Buvette & restauration sur place

Le club compte sur vous pour remplir les tribunes et pousser derrière vos couleurs !

Allez Bisca ! .

Stade Ducom 121 rue Mozart Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine borugby.communication@gmail.com

English : Match amical de Rugby

German : Match amical de Rugby

Italiano :

Espanol : Match amical de Rugby

L’événement Match amical de Rugby Biscarrosse a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Grands Lacs