Match amical de Rugby Stade Ducom Biscarrosse samedi 6 septembre 2025.
Stade Ducom 121 rue Mozart Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-06
Le championnat approche à grands pas… mais avant cela, nos joueurs disputent leur dernier match amical pour se préparer à une nouvelle saison en Fédérale 3.
Biscarrosse Olympique Rugby / US Lectouroise (Gers)
Venez nombreux encourager le BO pour ce choc de préparation ! L’occasion parfaite de voir évoluer l’équipe, de partager un bon moment entre passionnés de rugby, et de lancer la saison tous ensemble dans une ambiance festive.
Buvette & restauration sur place
Le club compte sur vous pour remplir les tribunes et pousser derrière vos couleurs !
Allez Bisca ! .
Stade Ducom 121 rue Mozart Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine borugby.communication@gmail.com
