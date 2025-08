Match amical du HBC Nantes Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes

Match amical du HBC Nantes Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes jeudi 14 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-14 20:00 –

Gratuit : non De 5 € à 19,50 € / Gratuit pour les abonnés Tout public

À cette occasion, le club ouvrira les portes de la H Arena pour la première fois de la saison, afin de permettre aux abonnés et autres sympathisants du « H » de venir découvrir l’équipe du HBC Nantes version 2025-2026.Billetterie–> Ouverture des portes à 19h–> Présentation de votre billet à l’entrée–> Possibilité de récupérer sur place votre carte d’abonnement–> Placement libre en tribune–> Bar & restauration sur place

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200

https://hbcnantes.com/actualites/amical-tremblay-jeudi-14-aout-a-la-h-arena/