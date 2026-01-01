Match Amicale laique La Guerche Handball VS Boulleret

La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

ALLG BOULLERET 20H00

Championnat Territorial 1ère Division Séniors Masculins, 10ème journée Contre BOULLERET

Le samedi 24 janv. 2026 de 19h à 22h

.

La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 98 38 38 5418010@ffhandball.net

