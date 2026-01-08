Match Amicale laique La Guerche Handball VS SAM’HANDBALL 18 La Guerche-sur-l’Aubois
La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
2026-03-07
ALLG BOULLERET 20H00
Championnat Territorial 1ère Division Séniors Masculins, 10ème journée Contre BOULLERET
Le samedi 24 janv. 2026 de 19h à 22h
La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 98 38 38 5418010@ffhandball.net
English :
ALLG BOULLERET 8:00 PM
Territorial 1st Division Seniors Men’s Championship, day 10 Against BOULLERET
Saturday, Jan. 24, 2026 from 7pm to 10pm
