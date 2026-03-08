MATCH ASB FOOTBALL LA CLERMONTAISE FOOTBALL Béziers

MATCH ASB FOOTBALL LA CLERMONTAISE FOOTBALL Béziers samedi 14 mars 2026.

MATCH ASB FOOTBALL LA CLERMONTAISE FOOTBALL

avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

L’ASB Foot rencontre l’équipe de La Clermontaise Football.
L’ASB Foot rencontre l’équipe de La Clermontaise Football.   .

avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12  553074@footoccitanie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ASB Foot meets La Clermontaise Football.

L’événement MATCH ASB FOOTBALL LA CLERMONTAISE FOOTBALL Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34

Prochains événements à Béziers