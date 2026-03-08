MATCH ASB FOOTBALL LA CLERMONTAISE FOOTBALL

avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’ASB Foot rencontre l’équipe de La Clermontaise Football.

L’ASB Foot rencontre l’équipe de La Clermontaise Football. .

avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12 553074@footoccitanie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ASB Foot meets La Clermontaise Football.

L’événement MATCH ASB FOOTBALL LA CLERMONTAISE FOOTBALL Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34