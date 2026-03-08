MATCH ASB FOOTBALL LE GRAU DU ROI Béziers
MATCH ASB FOOTBALL LE GRAU DU ROI Béziers samedi 28 mars 2026.
MATCH ASB FOOTBALL LE GRAU DU ROI
avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’ASB Foot rencontre l’équipe du Grau du roi.
L’ASB Foot rencontre l’équipe du Grau du roi. .
avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12 553074@footoccitanie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ASB Foot meets the team from Grau du Roi.
L’événement MATCH ASB FOOTBALL LE GRAU DU ROI Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34