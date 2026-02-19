Match Basket NM3 Grenoble VS Villardois Centre sportif Hoche Grenoble

Match Basket NM3 Grenoble VS Villardois

Centre sportif Hoche 7 Rue François Raoult Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Match de basket NM3 à Grenoble venez soutenir l’équipe masculine du Grenoble Basket 38 lors d’une rencontre de championnat national. Ambiance conviviale, animations et buvette sur place.

.

Centre sportif Hoche 7 Rue François Raoult Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes grenoblebasket@gmail.com

English :

NM3 basketball match in Grenoble: come and support the Grenoble Basket 38 men?s team in a national championship match. Friendly atmosphere, entertainment and refreshments on site.

L’événement Match Basket NM3 Grenoble VS Villardois Grenoble a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes