Match Basket NM3 Grenoble VS Villardois Centre sportif Hoche Grenoble

Centre sportif Hoche 7 Rue François Raoult Grenoble Isère

2026-04-11 20:00:00
2026-04-11 22:00:00

2026-04-11

Match de basket NM3 à Grenoble venez soutenir l’équipe masculine du Grenoble Basket 38 lors d’une rencontre de championnat national. Ambiance conviviale, animations et buvette sur place.
Centre sportif Hoche 7 Rue François Raoult Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   grenoblebasket@gmail.com

NM3 basketball match in Grenoble: come and support the Grenoble Basket 38 men?s team in a national championship match. Friendly atmosphere, entertainment and refreshments on site.

