Match Besançon vs le Havre + marché de Noël palais des sports Besançon

palais des sports 42 Avenue Léo Lagrange Besançon Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Venez assister au match de basket opposant les joueurs bisontins à ceux du Havre.
Ce match sera suivi d’un marché de Noël.
Le parrainage de ce match est assuré par le départements du Doubs et Thierry Garny. .
