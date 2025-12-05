Match Besançon vs le Havre + marché de Noël palais des sports Besançon

Match Besançon vs le Havre + marché de Noël

palais des sports 42 Avenue Léo Lagrange Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

Venez assister au match de basket opposant les joueurs bisontins à ceux du Havre.

Ce match sera suivi d’un marché de Noël.

Le parrainage de ce match est assuré par le départements du Doubs et Thierry Garny. .

