Match CAP Rugby grand Dole Rubgy Pontarlier

Match CAP Rugby grand Dole Rubgy

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:15:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Organisé par le CAP Rugby.

Match de rugby masculin championnat de France Fédérale 3.

Billetterie sur place. .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 pontarlier-rugby@orange.fr

