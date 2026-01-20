Match CAP Rugby grand Dole Rubgy Pontarlier
Match CAP Rugby grand Dole Rubgy Pontarlier dimanche 8 mars 2026.
Match CAP Rugby grand Dole Rubgy
Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:15:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Organisé par le CAP Rugby.
Match de rugby masculin championnat de France Fédérale 3.
Billetterie sur place. .
Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 pontarlier-rugby@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Match CAP Rugby grand Dole Rubgy
L’événement Match CAP Rugby grand Dole Rubgy Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS