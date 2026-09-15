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AGENDA · Pontarlier

Match CAP Rugby – grand Dole Rubgy Pontarlier

dimanche 4 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
lundi 4 octobre 2027
Heure de début
15:15:00
Adresse
Stade Paul Robbe
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
8 8 8 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Match CAP Rugby – grand Dole Rubgy

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:15:00
fin : 2027-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Organisé par le CAP Rugby.
Match de rugby masculin championnat de France Fédérale 3.
Billetterie sur place.   .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50  pontarlier-rugby@orange.fr

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English : Match CAP Rugby – grand Dole Rubgy

L’événement Match CAP Rugby – grand Dole Rubgy Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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