Match CAP Rugby – grand Dole Rubgy Pontarlier
dimanche 4 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Match CAP Rugby – grand Dole Rubgy
Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:15:00
fin : 2027-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Organisé par le CAP Rugby.
Match de rugby masculin championnat de France Fédérale 3.
Billetterie sur place. .
Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 pontarlier-rugby@orange.fr
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English : Match CAP Rugby – grand Dole Rubgy
L’événement Match CAP Rugby – grand Dole Rubgy Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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