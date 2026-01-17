Match CAP Rugby ILLKIRCH Stade Paul Robbe Pontarlier
Match CAP Rugby ILLKIRCH Stade Paul Robbe Pontarlier dimanche 5 avril 2026.
Match CAP Rugby ILLKIRCH
Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:15:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Organisé par le CAP Rugby de Pontarlier.
Match de rugby masculin Championnat de France Fédérale 3
Petite restauration et buvette sur place.
Entrée libre .
Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 contact@pontarlier-rugby.fr
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English : Match CAP Rugby ILLKIRCH
L’événement Match CAP Rugby ILLKIRCH Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS