Match CAP Rugby ILLKIRCH Stade Paul Robbe Pontarlier

Match CAP Rugby ILLKIRCH

Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:15:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Organisé par le CAP Rugby de Pontarlier.

Match de rugby masculin Championnat de France Fédérale 3

Petite restauration et buvette sur place.

Entrée libre .

Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 contact@pontarlier-rugby.fr

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English : Match CAP Rugby ILLKIRCH

L’événement Match CAP Rugby ILLKIRCH Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS