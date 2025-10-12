Match CAP Rugby Nancy Seichamps Rugby Pontarlier

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Début : 2025-10-12 13:30:00
2025-10-12

Organisé par le CAP Rugby.
Match de rugby masculin Championnat de France Fédérale 3.
Billetterie sur place.   .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50  pontarlier-rugby@orange.fr

