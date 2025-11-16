Match CAP Rugby R.C. Colmar Stade Paul Robbe Pontarlier

Match CAP Rugby R.C. Colmar

Organisé par le CAP Rugby de Pontarlier.

Match de rugby masculin Championnat de France Fédérale 3.

Billetterie sur place. .

Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 pontarlier-rugby@orange.fr

L’événement Match CAP Rugby R.C. Colmar Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS