Match CAP Rugby R.C. Colmar Stade Paul Robbe Pontarlier dimanche 16 novembre 2025.
Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 16:30:00
2025-11-16
Organisé par le CAP Rugby de Pontarlier.
Match de rugby masculin Championnat de France Fédérale 3.
Billetterie sur place. .
Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 pontarlier-rugby@orange.fr
