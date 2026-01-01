Match CAP Rugby R.C. Metz Stade Paul Robbe Pontarlier
Match CAP Rugby R.C. Metz Stade Paul Robbe Pontarlier dimanche 18 janvier 2026.
Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18 16:30:00
2026-01-18
Organisé par le CAP Rugby de Pontarlier.
Match de rugby masculin Championnat de France Fédérale 3.
Billetterie sur place. .
Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 pontarlier-rugby@orange.fr
