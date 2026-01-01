Match CAP Rugby R.C. Metz Stade Paul Robbe Pontarlier

Match CAP Rugby R.C. Metz

Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 16:30:00

Date(s) :

2026-01-18

Organisé par le CAP Rugby de Pontarlier.

Match de rugby masculin Championnat de France Fédérale 3.

Billetterie sur place. .

Stade Paul Robbe Avenue du Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50 pontarlier-rugby@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match CAP Rugby R.C. Metz

L’événement Match CAP Rugby R.C. Metz Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS