Match CAP Rugby US Genlis Pontarlier dimanche 2 novembre 2025.

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02 16:30:00

2025-11-02

Organisé par le CAP Rugby.
Match de rugby masculin Championnat de France Fédérale 3.
Billetterie sur place.   .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 51 50  pontarlier-rugby@orange.fr

