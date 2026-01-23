Match caritatif

Pithiviers Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Préparez-vous pour un après-midi de sport et de générosité à Pithiviers ! Le samedi 7 février 2026, le Stade Marcel Piquemal sera le théâtre d’une rencontre exceptionnelle entre la Gendarmerie Nationale et le prestigieux Variétés Club de France !

Voici une description synthétique et entraînante pour cet événement solidaire

⚽ Un Match de Légende pour la Bonne Cause !

Préparez-vous pour un après-midi de sport et de générosité à Pithiviers ! Le samedi 7 février 2026, le Stade Marcel Piquemal sera le théâtre d’une rencontre exceptionnelle entre la Gendarmerie Nationale et le prestigieux Variétés Club de France.

Pourquoi venir ?

Le Spectacle Admirez le talent des joueurs du Variétés Club de France, habitués à offrir un football de haut niveau pour la charité.

La Solidarité L’intégralité des bénéfices est reversée à l’association Ô’Zamirun, qui œuvre pour des projets solidaires.

La Convivialité Ouverture des portes dès 12h30 avec une buvette sur place pour profiter de l’ambiance avant le coup d’envoi à 14h00. 5 .

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an afternoon of sport and generosity in Pithiviers! On Saturday February 7, 2026, the Stade Marcel Piquemal will be the setting for an exceptional meeting between the Gendarmerie Nationale and the prestigious Variétés Club de France!

L’événement Match caritatif Pithiviers a été mis à jour le 2026-01-23 par OT GRAND PITHIVERAIS