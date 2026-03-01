Match Champagne Basket Vs Vichy Reims Arena Reims

Match Champagne Basket Vs Vichy Reims Arena Reims mardi 24 mars 2026.

Match Champagne Basket Vs Vichy

Reims Arena Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 9.8 – 9.8 – 27.8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 20:00:00
fin : 2026-03-24

Date(s) :
2026-03-24

Tout public
Le Champagne Basket viendra affronter Vichy à la REIMS ARENA.   .

Reims Arena Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Match Champagne Basket Vs Vichy

L’événement Match Champagne Basket Vs Vichy Reims a été mis à jour le 2026-03-10 par Reims Tourisme & Congrès

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