Match Champagne Basket Vs Vichy Reims Arena Reims
Match Champagne Basket Vs Vichy Reims Arena Reims mardi 24 mars 2026.
Match Champagne Basket Vs Vichy
Reims Arena Boulevard Jules César Reims Marne
Tarif : 9.8 – 9.8 – 27.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 20:00:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Tout public
Le Champagne Basket viendra affronter Vichy à la REIMS ARENA. .
Reims Arena Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Match Champagne Basket Vs Vichy
L’événement Match Champagne Basket Vs Vichy Reims a été mis à jour le 2026-03-10 par Reims Tourisme & Congrès