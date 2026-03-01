Match Champagne Basket Vs Vichy Reims Arena Reims

Match Champagne Basket Vs Vichy

Reims Arena Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 9.8 – 9.8 – 27.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Tout public

Le Champagne Basket viendra affronter Vichy à la REIMS ARENA. .

Reims Arena Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Match Champagne Basket Vs Vichy

L’événement Match Champagne Basket Vs Vichy Reims a été mis à jour le 2026-03-10 par Reims Tourisme & Congrès