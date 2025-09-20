Match contre Bordeaux étudiant Palais des Sports Saint-Junien

Palais des Sports 3 Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien Haute-Vienne

Ambiance garantie à Saint-Junien ! Le ROC-ASSJ HB87 vous donne rendez-vous pour un grand moment de handball avec son équipe en Nationale 1. Venez encourager nos joueuses face à Bordeaux étudiant, une affiche pleine de rythme et d’émotions !

Que vous soyez passionné·e de sport, fidèle supporter·rice ou simplement curieux·se de découvrir l’énergie du handball, cette rencontre est l’occasion idéale pour vibrer tous ensemble dans les gradins. En famille, entre amis ou avec vos collègues, laissez-vous emporter par l’intensité du jeu et l’ambiance conviviale qui fait la force du ROC-ASSJ HB87.

Réservez dès maintenant vos places en ligne sur roc-assjhb87.com .

Palais des Sports 3 Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 02 07

