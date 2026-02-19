Match Day Saint-Affrique

Match Day

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Venez nombreux pour soutenir nos équipes !

Programme

19h Séniors Garçons VS Perpignan .

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01 sportstaffrique@wanadoo.fr

English :

Come and support our teams!

