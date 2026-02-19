Match Day Saint-Affrique
Match Day Saint-Affrique samedi 21 février 2026.
Match Day
Rue des 12 étoiles Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Venez nombreux pour soutenir nos équipes !
Programme
19h Séniors Garçons VS Perpignan .
Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01 sportstaffrique@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and support our teams!
L’événement Match Day Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)