Match Day Saint-Affrique samedi 21 février 2026.

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-02-21
Venez nombreux pour soutenir nos équipes !
Programme
19h Séniors Garçons VS Perpignan   .

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01  sportstaffrique@wanadoo.fr

Come and support our teams!

