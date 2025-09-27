Match de basket EBM contre BSCA Salle Hacquard Louis Dervaux Mirecourt
Match de basket EBM contre BSCA
Salle Hacquard Louis Dervaux 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2025-09-27 20:00:00
Match de basket Effort Basket Mirecourt contre BCSA
Tribune supporters.
Restauration sur place Sandwichs, Croque Monsieur.Tout public
Salle Hacquard Louis Dervaux 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est secretariatebm@free.fr
English :
Effort Basket Mirecourt vs BCSA basketball match
Supporters’ stand.
On-site catering: Sandwiches, Croque Monsieur.
German :
Basketballspiel Effort Basket Mirecourt gegen BCSA
Tribüne für die Fans.
Verpflegung vor Ort: Sandwiches, Croque Monsieur.
Italiano :
Partita di pallacanestro Effort Basket Mirecourt contro BCSA
Tribuna dei tifosi.
Ristorazione sul posto: panini, Croque Monsieur.
Espanol :
Partido de baloncesto entre el Effort Basket Mirecourt y el BCSA
Tribuna de aficionados.
Catering in situ: Bocadillos, Croque Monsieur.
