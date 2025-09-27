Match de basket EBM contre BSCA Salle Hacquard Louis Dervaux Mirecourt

Match de basket EBM contre BSCA Salle Hacquard Louis Dervaux Mirecourt samedi 27 septembre 2025.

Match de basket EBM contre BSCA

Salle Hacquard Louis Dervaux 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Match de basket Effort Basket Mirecourt contre BCSA

Tribune supporters.

Restauration sur place Sandwichs, Croque Monsieur.Tout public

4 .

Salle Hacquard Louis Dervaux 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est secretariatebm@free.fr

English :

Effort Basket Mirecourt vs BCSA basketball match

Supporters’ stand.

On-site catering: Sandwiches, Croque Monsieur.

German :

Basketballspiel Effort Basket Mirecourt gegen BCSA

Tribüne für die Fans.

Verpflegung vor Ort: Sandwiches, Croque Monsieur.

Italiano :

Partita di pallacanestro Effort Basket Mirecourt contro BCSA

Tribuna dei tifosi.

Ristorazione sul posto: panini, Croque Monsieur.

Espanol :

Partido de baloncesto entre el Effort Basket Mirecourt y el BCSA

Tribuna de aficionados.

Catering in situ: Bocadillos, Croque Monsieur.

L’événement Match de basket EBM contre BSCA Mirecourt a été mis à jour le 2025-09-20 par OT MIRECOURT