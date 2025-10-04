Match de basket Limoges/Dijon Palais des Sports de Beaublanc Limoges
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges
2025-10-04
2025-10-04
2025-10-04
Venez assister au match de la compétition sportive Betclic Elite entre le CSP (Limoges) et le Jeanne D’Arc (Dijon). .
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
