Match de basket Limoges CSP / Gravelines Palais des Sports de Beaublanc Limoges

Match de basket Limoges/Gravelines Palais des Sports Limoges

Match de basket Limoges CSP / Gravelines Palais des Sports de Beaublanc Limoges samedi 11 avril 2026.

Match de basket Limoges CSP / Gravelines

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Venez assister au match de la compétition sportive Betclic Elite entre le CSP (Limoges) et le Basket Club Maritime (Gravelines-Dunkerque).   .

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

English : Match de basket Limoges CSP / Gravelines

German : Match de basket Limoges CSP / Gravelines

Italiano :

Espanol : Match de basket Limoges CSP / Gravelines

L’événement Match de basket Limoges CSP / Gravelines Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole