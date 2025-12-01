Match de basket Limoges/Le Mans Palais des Sports de Beaublanc Limoges

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Venez assister au match de la compétition sportive Betclic Elite entre le CSP (Limoges) et le Mans Sarthe Basket (Le Mans). .

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

