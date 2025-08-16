Match de basket Limoges CSP / Nanterre Palais des Sports de Beaublanc Limoges
Match de basket Limoges CSP / Nanterre Palais des Sports de Beaublanc Limoges samedi 18 avril 2026.
Match de basket Limoges CSP / Nanterre
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez assister au match de la compétition sportive Betclic Elite entre le CSP (Limoges) et le Nanterre 92 (Nanterre). .
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Match de basket Limoges CSP / Nanterre
German : Match de basket Limoges CSP / Nanterre
Italiano :
Espanol : Match de basket Limoges CSP / Nanterre
L’événement Match de basket Limoges CSP / Nanterre Limoges a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Limoges Métropole