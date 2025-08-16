Match de basket Limoges CSP / Nanterre Palais des Sports de Beaublanc Limoges

Match de basket Limoges CSP / Nanterre

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Venez assister au match de la compétition sportive Betclic Elite entre le CSP (Limoges) et le Nanterre 92 (Nanterre). .

L'événement Match de basket Limoges CSP / Nanterre Limoges a été mis à jour le 2025-08-26