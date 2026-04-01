Match de Basket NM3 de fin de saison (barbecue) Effort Basket Mirecourt contre Viry Chatillon Salle Hacquard Mirecourt

Mirecourt

Match de Basket NM3 de fin de saison (barbecue) Effort Basket Mirecourt contre Viry Chatillon

Salle Hacquard 62 rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Match de Basket NM3 de fin de saison (barbecue) Effort Basket Mirecourt contre Viry Chatillon.

Salle Hacquard

Barbecue à partir de 12h sur réservation obligatoire.

Menu Adulte et 12 ans et plus à 15€ un apéritif offert (alcool ou sans alcool), salades (Taboulet, Carotte, Salade verte, … ), 2 Saucisses ou 2 Merguez ou 1 Blanche (de chez Gérardin), frites, fromage de l’Ermitage, dessert Tarte. Café eau plate comprise pour le repas.

Menu enfant 11 ans et moins à 9€ une boisson offerte, salades (Taboulet, Carotte, Salade verte, … ), 1 Saucisses ou 1 Merguez (de chez Gérardin ) frites, fromage de l’Ermitage, dessert Tarte. Eau plate comprise pour le repas.

Entrée du match offerte pour chaque menu (valeur 4 euros )

Cliquer sur le lien

15h30 Match de clôture Effort Basket Mirecourt contre Viry Chatillon.

Tarif 4€ adulte. (gratuit pour les de 18 ans, licenciés et leurs parents)Tout public

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Salle Hacquard 62 rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est

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English :

End-of-season NM3 basketball match (barbecue) Effort Basket Mirecourt vs Viry Chatillon.

Salle Hacquard

Barbecue from 12pm: booking essential.

Menu Adults and 12 years and over at 15? aperitif (alcohol or non-alcohol), salads (Taboulet, Carrot, Salade verte, … ), 2 Sausages or 2 Merguez or 1 Blanche (from Gérardin), French fries, Ermitage cheese, dessert Tarte. Coffee and still water included.

Children’s menu 11 years and under at 9? one free drink, salads (Taboulet, Carrot, Salade verte, … ), 1 Sausage or 1 Merguez (from Gérardin), French fries, Hermitage cheese, dessert: Tart. Still water included for the meal.

Match entry free with each menu (value 4 euros )

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3.30pm: Closing match Effort Basket Mirecourt vs Viry Chatillon.

Price 4? adults (free for under-18s, members of the club and their parents)

L’événement Match de Basket NM3 de fin de saison (barbecue) Effort Basket Mirecourt contre Viry Chatillon Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT