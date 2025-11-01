Match de Basket NM3 Halloween Effort Basket Mirecourt contre Sélestat Basket Club Salle Hacquard Mirecourt

Salle Hacquard 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges

Samedi 2025-11-01 20:00:00

Match de basket NM3 Effort Basket Mirecourt contre Sélestat Basket Club.

Déguisez-vous la place sera offerte.

Tribune supporter

Tarifs 4€ adultes, 2€ étudiants.

(gratuit pour les de 18 ans, licenciés et leurs parents)Tout public

Salle Hacquard 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 80 47 94 37

English :

NM3 basketball match Effort Basket Mirecourt vs Sélestat Basket Club.

Disguise yourself and your place will be offered.

Supporters’ stand

Prices 4? adults, 2? students.

(free for under-18s, licensees and their parents)

German :

Basketballspiel NM3 Effort Basket Mirecourt gegen Sélestat Basket Club.

Verkleiden Sie sich, der Platz wird angeboten.

Tribüne für die Fans

Preise 4? Erwachsene, 2? Studenten.

(kostenlos für Kinder unter 18 Jahren, Lizenzinhaber und ihre Eltern)

Italiano :

Partita di basket NM3 Effort Basket Mirecourt contro Sélestat Basket Club.

Travestitevi e il vostro posto sarà gratuito.

Tribuna dei sostenitori

Il costo del biglietto è di 4 euro per gli adulti, 2 euro per gli studenti.

(gratuito per i minori di 18 anni, i titolari di licenza e i loro genitori)

Espanol :

Partido de baloncesto NM3 Effort Basket Mirecourt contra Sélestat Basket Club.

Disfrázate y tu plaza será gratuita.

Tribuna de los aficionados

Las entradas cuestan 4? adultos, 2? estudiantes.

(gratis para menores de 18 años, titulares de carné y sus padres)

