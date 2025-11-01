Match de Basket NM3 Halloween Effort Basket Mirecourt contre Sélestat Basket Club Salle Hacquard Mirecourt
Match de Basket NM3 Halloween Effort Basket Mirecourt contre Sélestat Basket Club
Salle Hacquard 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 20:00:00
Match de basket NM3 Effort Basket Mirecourt contre Sélestat Basket Club.
Déguisez-vous la place sera offerte.
Tribune supporter
Tarifs 4€ adultes, 2€ étudiants.
(gratuit pour les de 18 ans, licenciés et leurs parents)Tout public
Salle Hacquard 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 80 47 94 37
English :
NM3 basketball match Effort Basket Mirecourt vs Sélestat Basket Club.
Salle Hacquard
Disguise yourself and your place will be offered.
Supporters’ stand
Prices 4? adults, 2? students.
(free for under-18s, licensees and their parents)
German :
Basketballspiel NM3 Effort Basket Mirecourt gegen Sélestat Basket Club.
Saal Hacquard
Verkleiden Sie sich, der Platz wird angeboten.
Tribüne für die Fans
Preise 4? Erwachsene, 2? Studenten.
(kostenlos für Kinder unter 18 Jahren, Lizenzinhaber und ihre Eltern)
Italiano :
Partita di basket NM3 Effort Basket Mirecourt contro Sélestat Basket Club.
Sala Hacquard
Travestitevi e il vostro posto sarà gratuito.
Tribuna dei sostenitori
Il costo del biglietto è di 4 euro per gli adulti, 2 euro per gli studenti.
(gratuito per i minori di 18 anni, i titolari di licenza e i loro genitori)
Espanol :
Partido de baloncesto NM3 Effort Basket Mirecourt contra Sélestat Basket Club.
Salle Hacquard
Disfrázate y tu plaza será gratuita.
Tribuna de los aficionados
Las entradas cuestan 4? adultos, 2? estudiantes.
(gratis para menores de 18 años, titulares de carné y sus padres)
