Match de Basket NM3 Le match du club Effort Basket Mirecourt contre WOSB Salle Hacquard Mirecourt

Salle Hacquard 62 rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges

4

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Match de Basket NM3 Le match du club Effort Basket Mirecourt contre WOSB.

Présentation des équipes du club Tous ensemble.

Restauration et buvette sur place.Tout public

Salle Hacquard 62 rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est secretariatebm@free.fr

English :

NM3 Basketball Match The club match Effort Basket Mirecourt vs WOSB.

Presentation of the Tous ensemble club teams.

Catering and refreshments on site.

