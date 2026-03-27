Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse Salle Hacquard Louis Dervaux Mirecourt
Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse Salle Hacquard Louis Dervaux Mirecourt samedi 28 mars 2026.
Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse
Salle Hacquard Louis Dervaux 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse.
Démonstration de Danse par l’école DMA de Vittel et le Crédit Agricole.
Tribune supporter.
Buvette et restauration sur place.Tout public
.
Salle Hacquard Louis Dervaux 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est secretariatebm@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
NM3 Basketball match Sponsored evening Effort Basket Mirecourt vs Mulhouse.
Dance demonstration by the Vittel DMA school and Crédit Agricole.
Fan stand.
Refreshments and catering on site.
L’événement Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MIRECOURT
À voir aussi à Mirecourt (Vosges)
- Mir’court Métrage la fête du court métrage Médiathèque Intercommunale de Mirecourt Mirecourt 27 mars 2026
- Concerts Mr Pelican et Prairie Marie La grange à Sons Mirecourt 27 mars 2026
- Chasse à l’œuf dans le potager de François Le Potager de François Mirecourt 28 mars 2026
- Scouts à la médiathèque Médiathèque Mirecourt 28 mars 2026
- Mirecourt Jazz Night Espace Flambeau Mirecourt 28 mars 2026