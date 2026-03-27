Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse Salle Hacquard Louis Dervaux Mirecourt

Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse

Salle Hacquard Louis Dervaux 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse.

Démonstration de Danse par l’école DMA de Vittel et le Crédit Agricole.

Tribune supporter.

Buvette et restauration sur place.Tout public

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Salle Hacquard Louis Dervaux 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est secretariatebm@free.fr

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English :

NM3 Basketball match Sponsored evening Effort Basket Mirecourt vs Mulhouse.

Dance demonstration by the Vittel DMA school and Crédit Agricole.

Fan stand.

Refreshments and catering on site.

L’événement Match de Basket NM3 Soirée parrainée Effort Basket Mirecourt contre Mulhouse Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MIRECOURT