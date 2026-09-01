Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket Orléans
samedi 26 septembre 2026 · Orléans
Informations pratiques
Orléans
Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket
1 Rue du Président Robert Schuman Orléans Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-03 2026-10-20 2026-10-31 2026-11-17 2026-11-21 2026-12-08 2026-12-19 2026-12-27 2027-01-16 2027-01-30 2027-02-09 2027-02-13 2027-03-13 2027-03-20 2027-03-27 2027-04-03 2027-04-17 2027-05-08
Soutenez l’équipe Orléans Loiret basket lors d’un match à domicile !
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1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 62 97 36
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English :
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L’événement Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket Orléans a été mis à jour le 2026-09-06 par ADRT45
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