Informations pratiques

Orléans

Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-03 2026-10-20 2026-10-31 2026-11-17 2026-11-21 2026-12-08 2026-12-19 2026-12-27 2027-01-16 2027-01-30 2027-02-09 2027-02-13 2027-03-13 2027-03-20 2027-03-27 2027-04-03 2027-04-17 2027-05-08

Soutenez l’équipe Orléans Loiret basket lors d’un match à domicile !

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1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 62 97 36

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English :

Come support the Orléans Loiret basketball team at a %E0 home game!

L’événement Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket Orléans a été mis à jour le 2026-09-06 par ADRT45