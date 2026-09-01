Informations pratiques

Saint-Jean-de-Braye

Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket

3 Rue Léon Blum Saint-Jean-de-Braye Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soutenez l’équipe Orléans Loiret basket lors d’un match à domicile !

Soutenez l’équipe Orléans Loiret basket lors d’un match à domicile ! .

3 Rue Léon Blum Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 62 97 36

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English :

Come support the Orléans Loiret basketball team at a %E0 home game!

L’événement Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket Saint-Jean-de-Braye a été mis à jour le 2026-09-09 par ADRT45