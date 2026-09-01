Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket Saint-Jean-de-Braye
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Braye
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Braye
Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket
3 Rue Léon Blum Saint-Jean-de-Braye Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soutenez l’équipe Orléans Loiret basket lors d’un match à domicile !
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3 Rue Léon Blum Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 62 97 36
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English :
Come support the Orléans Loiret basketball team at a %E0 home game!
L’événement Match de basket OLB Orléans-Loiret-Basket Saint-Jean-de-Braye a été mis à jour le 2026-09-09 par ADRT45
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